نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بالجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره جي إس كي الكونغولي، بنتيجة 41/21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الرئيسي، ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

يد الزمالك يفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21

قدم لاعبو الزمالك، أداءًا مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20 - 10، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 41/21

وتٌوج محمود خليل (فلفل) حارس مرمي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم، ومساهمته في فوز الكوماندوز على بطل الكونغو.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

