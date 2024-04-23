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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن دفعة معنوية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني وذلك قبل مواجهة نظيره فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

دفعة معنوية كبيرة لـ بايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد

ويلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم والموافق 30 من شهر أبريل الحالي.

وأكد الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ أن النجم سيرجي جنابري تدرب بشكل منفرد اليوم الإثنين على الرغم من الراحة التي حصل عليها لاعبي النادي البافاري.

وعانى سيرجي جنابري من إجهاد عضلي في أوتار الركبة مؤخرا حيث أنه يريد التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن من أجل اللحاق في مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال.

وتمكن نادي بايرن ميونيخ من الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تخطيه عقبة نظيره فريق آرسنال الإنجليزي في مباراة الذهاب والإياب.

