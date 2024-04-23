نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لموقعة الهلال والعين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

beIN Sports AFC HD

قمر صناعي سهيل سات

تردد 10810 عمودي

معامل ترميز الخطأ 27500

التصحيح 2/3

القمر الصناعي نايل سات

تردد 12245 عمودي

الترميز 27500

التصحيح 2/3

SSC1 HD

القمر الصناعي عرب سات

تردد 12380 أفقي

الترميز 27500

التصحيح 3/4