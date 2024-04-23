نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لموقعة الهلال والعين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.
ويلتقي الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي
beIN Sports AFC HD
قمر صناعي سهيل سات
تردد 10810 عمودي
معامل ترميز الخطأ 27500
التصحيح 2/3
القمر الصناعي نايل سات
تردد 12245 عمودي
الترميز 27500
التصحيح 2/3
SSC1 HD
القمر الصناعي عرب سات
تردد 12380 أفقي
الترميز 27500
التصحيح 3/4