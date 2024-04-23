نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغير كبير بشأن موقف برشلونة من رحيل أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تغير كبير بشأن موقف نادي برشلونة الإسباني من رحيل مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الإعلامي ميجيل سانشيز أن رونالد أراوخو أصبح أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

تغير كبير بشأن موقف برشلونة من رحيل أراوخو

وأوضح أن سبب رغبة مسؤولي النادي الكتالوني في بيع أراوخو هي لتحقيق الاستفادة المادية من قيمة بيع اللاعب من أجل إنعاش خزينة النادي.

وأشار سانشيز إلى أن أن قيمة بيع رونالد أراوخو تصل إلى نحو 80 مليون يورو ويسعى مسؤولي البارسا لبيعه من أجل الاستفادة من هذه القيمة وضم صفقات جديدة.

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أراوخو بشكل كبير جدا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

