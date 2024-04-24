أحمد فتوح ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتماثل فتوح من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الأهلي السابقة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشارك في مران اليوم بصورة طبيعية.



ويواصل الفريق على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.



وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.