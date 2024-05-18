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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن 2024، يستضيف أهلي جدة نظيره أبها مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق أبها الذي يناس على الهبوط في المركز الـ17 برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة وأبها

وتنطلق صافرة مباراة أهلي جدة وأبها في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة وأبها في الدوري السعودي

وتذاع أحداث مباراة أهلي جدة وأبها، عبر قنوات SSC SPORT HD الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

كان الأهلي السعودي اكتسح نظيره أبها بسداسية نظيفة في مباراة الدور الأول من المسابقة هذا الموسم.

ومن جانبه استقر الألمانى ماتياس يايسله المدير الفني لأهلى جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام أبها مساء اليوم السبت.

يلعب الراقي المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روجير إيبانيز ــ عبدالباسط هندي ــ ريان حامد – عبدالله العمار

خط الوسط: زياد الجهني ــ فرانك كيسيه ــ رياض محرز

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان ــ ألان سانت ماكسيمان.

تعادل النصر والهلال



حسم التعادل نتيجة ديربي الرياض بين الهلال والنصر بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي.



تقدم النصر في الدقيقة الأولى عن طريق أوتافيو وتحديدا بعد مرور 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة، وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وحافظ الهلال على سلسلة اللا هزيمة هذا الموسم في الدوري السعودي بعد مرور 32 اسبوعا من المسابقة.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة ويتبقى جولتين فقط على نهاية البطولة.

استقر يايسله المدير الفنى لأهلي جدة على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أبها اليوم السبت الموافق 18 مايو الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.



موعد مباراة الأهلي وأبها



وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأبها مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: ريان حامد، عبدالباسط، روجير ايبانيز، عبدالله.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، الان ماكسيمين، فراس البريكان.