نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد أمام الشباب في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الشباب اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الحالي بملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 29 بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والشباب مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد موسى، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: رومارينهو، فرحة الشهراني، حسن كادش.

خط الهجوم: صالح العمري، كريم بنزيما، حمدلله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

تردد قناة sscsports

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.