روبن نيفيز يمنح الهلال الهدف الثاني في شباك الفتح (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل روبن نيفيز نجم وسط فريق الهلال، في تسجيل الهدف الثاني في المباراة أمام نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف الهلال الثاني ضد الفتح

وأحرز نيفيز هدف التقدم لصالح الهلال أمام الفتح في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، من علامة الجزاء.

وتمكن ميشيل ديلجادو نجم فريق الهلال من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى الفتح ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ميشيل هدف التعادل عقب دقيقة واحدة فقط من هدف التقدم لصالح فريق الفتح في المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية قوية من ناصر الدوسري يحاول دفاع فريق الفتح ابعادها لكنهم يفشلون لتأتي إلى ديلجادو في النهاية ليصوبها في المرمى ويعلن عن التعادل.

وكان فريق الفتح قد سجيل هدف المباراة الأول في مرمى الهلال ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتمكن الفتح من تسجيل الهدف الأول عن طريق لوكاس زيلارايان في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة إلى لوكاس زيلاريان من كريستيان تيلو ليصوبها لوكاس بقوة في مرمى بونو الذي فشل في التصدي لها لتسكن مرماه.

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًا على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل فريق الهلال السعودي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.