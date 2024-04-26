نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تواجد ثنائي جديد.. قائمة بدلاء الأهلي أمام مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، عن تشكيل فريق الأساسي وقائمة الاحتياط في مواجهة اليوم ضد مازيمبي الكونغولي.

ويتأهب الأهلي، لملاقاة مازيمبي في إطار إياب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

بدلاء الأهلي أمام مازيمبي

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي، كلًا من: "مصطفى مخلوف ومحمود متولي ومحمود كهربا ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي ‏أفشة وكريم وليد وإمام عاشور وأنتوني موديست".

وتشهد قائمة الأهلي، تواجد إمام عاشور وحسين الشحات بعد تعافيهما من الإصابة، والتأكد من جاهزيتهما للمشاركة أمام مازيمبي في لقاء الإياب، اليوم.

وغاب عاشور والشحات عن مواجهة الذهاب أمام مازيمبي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي على استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.