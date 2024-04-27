نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد سقوط الاتحاد أمام الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبو كرة القدم السعودية في كل مكان عن ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب مباراة اتحاد جدة والشباب التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ظل الصراع على خطف مكان مميز في المربع الذهبي.

وسقط الاتحاد بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره نادي الشباب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة) وذلك وسط اهتمام كبير من قبل الجمهور في كل مكان.

ولعبت مباراة الاتحاد أمام الشباب ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة 2023-2024.

وواصل نادي الهلال احتلال الصدارة مغردًا برصيد 80 نقطة، في حين يحتل نادي النصر الوصافة برصيد 68 نقطة، ويتبعه نادي الأهلي برصيد 52 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الهلال: 80 نقطة

2- النصر: 68 نقطة

3- الأهلي: 52 نقطة

4- التعاون:51 نقطة

5- الاتحاد: 50 نقطة

6- الإتفاق: 40 نقطة

7- الفتح: 40 نقطة

8- ضمك: 38 نقطة

9- الشباب: 38 نقطة

10- الفيحاء: 38 نقطة

11- الخليج: 35 نقطة

12- الوحدة: 32 نقطة

13- الرائد: 30 نقطة

14- الرياض: 28 نقطة

15- الطائي: 26 نقطة

16- أبها: 25 نقطة

17- الأخدود: 24 نقطة

18- الحزم: 19 نقطة

