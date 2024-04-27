نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح قوي من أحمد حمدي قبل موقعة الزمالك ودريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

أحمد حمدي: نثق في تجاوز دريمز

وأضاف أحمد حمدي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الأنشطة الإعلامية التابعة للاتحاد الأفريقي للمباراة أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة دريمز، وأكد على ثقته في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة ببطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

واختتم اللاعب قائلًا: "فريق دريمز جيد ومنظم ولكننا أهدرنا عدة فرص في مباراة الذهاب، ولدينا ثقة في تقديم مباراة مميزة وتخطى المنافس في مباراة العودة".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.