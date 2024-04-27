نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُغازل لقب الدوري الإسباني بعد الفوز على سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد، الفوز على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق 26-4-2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

سيطر فريق ريال سوسيداد على أحداث الشوط الأول من اللقاء، حتى تمكن اللاعب ميكيل أويارزابال من التوغل داخل منطقة جزاء الميرنحي في الدقيقة 20 لكنه سقط أرضا في كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبي ريال مدريد لتضيع أول فرصة هدف محققة في المباراة.

سجل اردا جولر الهدف الأول لصالح فريق ريال مدريد بالدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة مرسله بواسطة داني كارباخال من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تتبعها جولر بتسديدة قوية من اعلى القائم الثاني مرت على يسار حارس ريال سوسيداد.

وأحرز كوبو هدف التعادل لصالح ريال سوسيداد في الشوط الأول بالتحديد عند الدقيقة 33، لكن تم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء بداعي وجود خطأ على أندر بارينيتشيا ضد تشواميني لاعب ريال مدريد.

4 نقاط تفصل ريال مدريد لحصد لقب الليجا

وبهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 84 نقطة حصدها من الفوز في 26 مباراة وخسر لقاء وحيد فيما تعادل في 6 مواجهات.

وحال حقق الميرنجي الفوز في الثلاثة مبارايات المقبلة سوف يحسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، خاصةً وأن برشلونة "صاحب المركز الثاني" يمتلك 70 نقطة فقط ويتبقى له 6 مبارايات وأقصى عدد نقاط قد يصل إليه البرسا هو 88 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد بحاجة إلى 4 نقاط لحصد لقب الليجا الإسبانية للمرة الـ36 في تاريخ الميرنجي.

ريال مدريد يستعد لخوض مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع أحداث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.