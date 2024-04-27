نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 لقبًا و5 إخفاقات.. تاريخ الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله رسميًا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي بعد تخطي عقبة فريق مازيمبي الكونغولي بالفوز عليه 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع مازيمبي في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في الكونغو الأسبوع الماضي، قبل فوزه في مباراة الإياب مساء اليوم التي جمعتهما على استاد القاهرة بنتيجة 3-0

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تأهلًا للنهائي القاري، ويأتي خلفه الترجي التونسي والزمالك بـرصيد 8 مرات لكل منهما.

تاريخ مشاركات الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونجح النادي الأهلي خلال مشاركته في نهائي 16 نسخة سابقة لبطولة دوري أبطال إفريقيا التتويج باللقب القاري 11 مرة كأكثر الأندية حصدًا للقب البطولة، فيما فشل 5 مرات فقط.

وخاض الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 29 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 5 مباريات، أحرز لاعبوه 38 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا.

وجاءت مشاركات الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

1982: توج الأهلي بأول ألقابه الأفريقية بعد الفوز على كوتوكو الغاني 3-0 ذهابًا، والتعادل 1-1 في مباراة الإياب.

1983: تجدد الصدام مع كوتوكو الغاني ولكن تعادل الفريقين سلبيًا في القاهرة، وفاز بطل غانا في كوماسي بهدف دون رد.

1987: توج الأهلي باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه على حساب الهلال السوداني بعد تفوقه عليه 2-0 في مجموع المباراتين.

2001: حصد الأهلي لقب البطولة بعد غياب 14 سنة بعدما تفوق على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

2005: فاز الأهلي ببطولة إفريقيا بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: توج الأهلي باللقب القاري بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2007: فشل الأهلي في الحفاظ على لقبه الأفريقي وخسر أمام النجم الساحلي 3-1 في مجموع المباراتين.

2008: فاز الأهلي باللقب القاري بعدما تفوق على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: بعد غياب 4 سنوات عن النهائي الأفريقي عاد الأهلي وتوج بلقب البطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 ذهابًا، والفوز في رادس 2-1.

2013: توج الأهلي بلقب البطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2017: التقى مع الوداد المغربي في نهائي البطولة وتعادل الفريقين 1-1 في مصر، وفاز الوداد بالدار البيضاء 1-صفر.

2018: خسر الأهلي لقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز على الترجي 3-1 ذهابًا، وخسر في تونس 3-0.

2019-2020: حقق الأهلي أهم ألقابه بالبطولة بعدما تفوق في نهائي القرن على غريمه الزمالك بنتيجة 2-1.

2020-2021: توج الأهلي بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2021-2022: التقى الأهلي مع الوداد المغربي، وخسر المارد الأحمر اللقب بعد فوز الوداد بالدار البيضاء بثنائية نظيفة.

2022-2023: نجح الأهلي في حصد لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد فوزه على الوداد المغربي 3-2 في مجموع المباراتين.