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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي، خروج طاقم التحكيم بقيادة الكيني كاماكو حكم المباراة، وسط التفاف أمني من ستاد القاهرة الدولي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي يخرج في حماية الأمن

وجاء خروج الحكم الكيني وطاقمه وسط التفاف أمني، بعد اعتراضات شديدة من جانب لاعبي مازيمبي الكونغولي، بعد الخسارة وتوديع مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد بمجموع المباراتين.

وسجل الأهلي هدفه الأول من خلال اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 67، بعد أن سدد رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك.

ثم أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع من المباراة.

