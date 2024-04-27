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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب نادي مازيمبي الكونغولي، أنه يشعر بخيبة أمل وأن المباراة لا تستحق أن تكون نتيجتها كبيرة كما خرجت، مشيرًا إلى أنه متحفظ على الأداء التحكيمي.

أول تعليق من مدرب مازيمبي بعد الخسارة من الأهلي

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "أطالب بتغيير إدارة الحكام للمباريات خاصةً أنه عانى من الأخطاء التحكيمية، وأنه لا يعجبه أن ينحاز التحكيم لأندية بأعينها في مباريات دوري أبطال إفريقيا".

واضاف مدرب مازيمبي الكونغولي: "فريقي لم يتعمد إضاعة الوقت كما يتردد ولكن بعض اللاعبين تعرضوا للإصابة وعليهم أن يحصلوا على وقتهم للعلاج".

واستطرد: "إلغاء هدف فريقي أثرت على أداء اللاعبين، ولا أرغب في منح رأي بالكرة، ولكن ما أتعجب منه هو استخدام تقنية الفيديو هذه المباراة رغم أنه لم يتم استخدامه بالمباريات الماضية لفريقي وهو ما يثير دهشتي".

وقال: "لم يعجبني ما ظهر عليه الحكم عقب المباراة والخروج وسط قوات الأمن ولم يكن هناك داعي لتواجد هذا الأمر خاصةً أن المشهد لم يكن جيد".

واختتم حول رأيه في مواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي بالمباراة النهائية: "إذا لم تخونني الذاكرة خسرت أمام الأهلي في نصف نهائي افريقيا 2012 وتأهل الأحمر لمواجهة الترجي في النهائي وخسر، وأتمنى أن يكون التحكيم جيد في المباريات المقبلة".

