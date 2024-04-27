نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت في الأنفيلد.. سكاي تفجر القنبلة بكشف التفاصيل المالية للصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة سكاي سبورتس عن قيمة التعويض التي سيتفق عليها نادي ليفربول لضم المدرب أرني سلوت من نادي فينورد الهولندي.

وفقًا لتقارير الشبكة، من المتوقع أن يقدم نادي ليفربول مبلغًا يتراوح بين 13 إلى 15 مليون يورو كتعويض لنادي فينورد الهولندي من أجل التعاقد مع المدرب أرني سلوت.

صفقة نادي ليفربول مع أرني سلوت.. تفاصيل وآفاق

تأكدت الشبكة من أن الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي وأرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، شمل جميع تفاصيل العقد، مع انتظار التوقيع الرسمي الذي لم يتم الكشف مدته بعد.

علمًا بأن عقد سلوت مع فينورد كان مستمرًا حتى عام 2026، استوجب ذلك على ليفربول التفاوض مع النادي الهولندي ودفع تعويضٍ مالي.

سلوت يلتحق بليفربول في ظل تحديات محورية

بعد تحقيقه لقبي الدوري والكأس مع فينورد، ينضم أرني سلوت لتدريب ليفربول، وهو ينافس على اللقب الهولندي هذا الموسم مع أيندهوفن.

تأتي هذه الخطوة بعد خروج ليفربول من البطولات الأوروبية والإنجليزية، وتراجعه في الدوري الإنجليزي بفعل خسارتين.

مما جعله يتراجع عن المنافسة على اللقب لصالح فرق أخرى مثل أرسنال ومانشستر سيتي.

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بعد ثماني سنوات ونصف من الإنجازات، صرح يورجن كلوب عن رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل عام من نهاية عقده، مشيرًا إلى نفاد طاقته كسبب لهذا القرار.

