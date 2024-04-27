نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب نادي الاتحاد السعودي عن سبب غياب الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق في مباراة الشباب الماضية.

وتلقى فريق اتحاد جدة خسارة مدوية أمام فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة في دوري روشن.

سبب غياب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والشباب

وأكد مارسيلو جاياردو في تصريحات صحفية له عن غياب كريم بنزيما:" كريم بنزيما لم يلعب لأنه لم يكن متاح للعب بسبب الإصابة وقد أكمل المواجهة الأخيرة وكان يعاني من الألم".

وسوف يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الهلال في نصف نهائي كأس الملك مساء يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث المباراة مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبدالله الدولي.

