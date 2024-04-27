نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو يسخر من الزمالك بسبب واقعة إخفاء الكرات في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي على واقعة أخفاء الكرات في مباراة المارد الأحمر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في الديربي الأخير.



شهدت المباراة تصرف غريب من نادي الزمالك حيث تعمد أخفاء الكرات في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حسم نادي الزمالك تحت قياده مدربه البرتغالي جوزيه جوميز الديربي الأخير أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة الدولي.

خالد بيبو يعلق على واقعة الديربي الشهيرة



وقال خالد بيبو في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي ضد مازيمبي: "أنا بلاعب فريق كبير ومش معقول همسك كورتين في إيدي".

وتابع حديثه حول الهجوم ضده حيث قال: "خبطوا فيا أنا المهم محدش يجي جنب اللاعبين، والزمالك تورط في سلوك غريب خلال المباراة".

من جانب آخر، خطف الأهلي بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب على استا القاهرة الدولي.



سجل ثلاثية المارد الأحمر ضد مازيمبي محمد عبد المنعم، وسام أبو علي وأكرم توفيق، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة.

