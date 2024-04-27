نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مشادة قوية بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز خلال مباراة الفريق أمام وست هام.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة قرر يورجن كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل في المباراة التي تقام حاليا ضمن مباريات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقبل توقف اللعب لإجراء عملية التغيير استقبل مرمى ليفربول الهدف الثاني لوست هام والتعادل لأصحاب الأرض في اللقاء ليدخل محمد صلاح في مشادة كلامية قوية مع المدرب الألماني معترضًا على الدفع به في هذا التوقيت.

وأظهرت الكاميرات الناقلة مشادة صلاح مع المدرب الألماني قبل أن يتدخل داروين نونيز لاعب ليفربول الذي كان يستعد للدخول مع محمد صلاح إلى أرض الملعب ويُبعد صلاح عن المدرب الألماني ويقوم بتهدئة الأمور.