نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل استون فيلا لمواجهة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أوناي إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم السبت، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

تشكيل أستون فيلا الرسمي لمواجهة تشيلسي

حارس المرمى: مارتينيز

الدفاع: بايلي – ب أو – كونسا – كاش

وسط الملعب: لويز – دايني – ماكجين

الهجوم: روجيرز – واتكينز – تيليمانس.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا عبر قناة bein sports 1HD.

