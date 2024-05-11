نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

وشهدت التقسيمة مشاركة الثنائي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق والكاميروني أندري بيكي المدرب العام.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.