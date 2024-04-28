نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة علاجية خاصة لـ "شيكابالا" بعد إصابته في غانا.. وموقفه من اللحاق بمباراة دريمز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة مساء اليوم السبت، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد.



يأتي ذلك بعد تعرض "شيكابالا" للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمباريات المقبلة.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الخميس الماضي، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء غدًا الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.