صلاح سليمان: أرفض الهجوم على الزمالك..و "شيكابالا" أسطورة زملكاوية

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، رفضه الهجوم على النادي في أحد البرامج بسبب عشقه وانتمائه للقلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "أرفض الهجوم على أي لاعب في الزمالك ومطالبته بالاعتزال، وشيكابالا أسطورة زملكاوية ومن العيب التقليل منه وانتقاده بشكل سييء".

وأضاف: "أي شخص يحب كرة القدم سيعشق شيكابالا بكل تأكيد لأنه مهاراته تتحدث عن نفسها فهو لاعب من طراز فريد ولن يأتي مثله في مصر".



موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

