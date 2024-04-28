نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: وصفي بـ "الهارب" صدمني ولم أظلم عماد متعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، عن كواليس أزمته مع عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق وحقيقة تعمده استبعاده من المباريات خلال تواجده فب قيادة القلعة الحمراء.

كما كشف أسباب اللعب بمحمد صلاح كمهاجم صريح خلال قيادته لمنتخب مصر في ظل تواجد مصطفى محمد.

حسام البدري يتحدث عن أزمة عماد متعب

وأكد حسام البدري عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي:" تعليق طه إسماعيل عني ووصفني بالهارب بعد رحيلي عن الأهلي كان صدمة لي بجانب تعليق مجاهد بعد استقالتي من تدريب متتخب مصر".

وتابع: "مصطفى محمد كان هو صاحب الهدف في المباراة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل ولكنه وصل متأخر إلى المعسكر مع ظروف السفر من فرنسا، لذلك قررت اللعب بمحمد صلاح لأنه غير جاهز فنيا".

وواصل: "كل مايتم تداوله إني ظلمت عماد متعب غير صحيح، وأنا من قدمت متعب للخطيب وحبه للملعب هو سبب شكواه المتكررة من الجلوس على دكة البدلاء، وستبقى دائما من أفضل المهاجمين الذين شهدتهم الكرة المصرية".