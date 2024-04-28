نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المهندس هاني أبوريدة طلب منه الاعتذار عن معسكر منتخب مصر لكي يعود بعدها لحل أزمته مع هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

تصريحات حسام غالي عن كوبر

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية: “حدث سوء تفاهم ولا أحد يصدقني، واتفقنا على جلسة مع المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق في مكتبه”.

وتابع: “كنت أعتقد أن الاجتماع في مكتبه بالنادي وبالفعل حضرت لمقر النادي ولكني فوجئت بأن الاجتماع بمكتبه الخاص بمصر الجديدة ووقتها كنت مرتبط بمران أخير قبل المعسكر”.

وأضاف: "مستحيل أن أترك المران لكي أحضر اجتماع، وفوجئت بإعلان القائمة مباشرة وهو ما يجعل هناك علامات استفهام.. ضم 13 لاعبًا من الأهلي، ولا أتمنى أن يضحك أحد على الناس ويتهمني بالخطأ".

وواصل حسام غالي: "كان المفترض أن يتم ضم اللاعبين بناء على مستوياتهم وليس انتمائهم، وحزنت لعدم التواجد في كأس العالم لاستبعادي بسبب أهواء معينة، ورفضت الاعتذار لكولر لأنه لا يوجد سبب لذلك".