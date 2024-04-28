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أحمد جودة - القاهرة - أقدم النادي الأهلي على تقديم طلب عاجل وذلك قبل موقعة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

طلب عاجل من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال افريقيا

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي أن محمود الخطيب تواصل بصورة مباشرة مع السلطات المختصة وكافة المؤسسات الوطنية وذلك من أجل الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 25 مايو.

وفي تصريحات تلفزيونية أضاف شلبي أن إياب النهائي من المنتظر أن يحظى بحضور باقة من الشخصيات رفيعة المستوى من بينها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بجانب مسئولي الاتحاد الأفريقي بالكامل.

وأضاف أن الجماهير نجحت في تقديم مظهر مشرف وتشجيع مثالي خلال لقاء إياب الدور نصف النهائي أمام مازيمبي الكونغولي الجمعة الماضية وهي التي حسمها الاحمر بثلاثية مقابل لا شيء في طريق الوصول للنهائي.

وأنهى أن النادي الأهلي يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات المبذولة لتأمين اللقاء وخروجه بهذا المظهر المشرف"

يُذكر أن كولر سوف يحدد موعد سفر الفريق إلى تونس عقب مراجعة كافة الارتباطات مع جهازه الفني.