نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستقر على بديل ستيفانو بيولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول المدرب الجديد الذي يخطط له مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي لخلافة ستيفان بيولي مدرب الفريق الحالي.

وعلى الرغم من ظهور الروسينيري بمستوى مميز وحصوله على لقب الدوري الإيطالي خلال عام 2021-2022 وتثبيت الفريق بين الفرق الكبرى ومشاركته في دوري أبطال أوروبا إلا أن كرة القدم لا تعترف بالإنجازات الماضية وفي حاجة للحفاظ على المستوى بشكل متواصل.

بديل بيولي في ميلان

وفي سياق ذلك فقد انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية تفيد بوضع نادي إي سي ميلان عدد من الأسماء المميزة التي قد تقود الفريق في الفترة المُقبلة ويأتي على رأسها جولين لوبيتيجي من أجل تدريب الفريق في الموسم القادم.

ولم يتمكن بيولي من تحقيق أي ألقاب تذكر مع نادي ميلان خلال هذا الموسم ما أدى إلى إحباط الجميع من المشجعين والمسئولين في الفريق وهو الأمر الذي قد يدفعهم للتفكير في إستبداله في الصيف.

