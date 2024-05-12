أخبار اليمن : مقررة أممية: ما يحدث في غزة "مأساة وإبادة جماعية"

مقررة أممية: ما يحدث في غزة "مأساة وإبادة جماعية"قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن قطاع غزة يشهد مأساة، مشيرة إلى انزعاج الدول الغربية من وصف الأوضاع في القطاع بـ"الإبادة الجماعية".

جاء تصريح ألبانيز في كلمة ألقتها خلال افتتاح المنتدى الاجتماعي /مغرب-مشرق/ المقام في تونس حاليا، تحت شعار "فلسطين مستقبلنا.. حرب الإبادة على غزة تمثل تحديا للقيم الإنسانية والديمقراطية".

وفي معرض حديثها عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد قطاع غزة، قالت ألبانيز: "كيف يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة الآن؟ هذه مأساة".

ولفتت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وإلى مقتل 35 ألف شخص على يد قوات الاحتلال بينهم حوالي 15 ألف طفل، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي، قائلة: "أستطيع أن أقول دون تردد إن ما يحدث في غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية".