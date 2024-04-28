نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريان يحجز مقعدًا آسيويًا وهبوط معيذر للدرجة الثانية مع ختام الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت قبل قليل منافسات دوري نجوم إكسبو القطري للموسم 2023 - 2024 حيث أقيمت 6 مباريات في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة الأخيرة.

في قمة الجولة تمكن الريان من إنتزاع وصافة الترتيب العام بعدما حقق فوزا كبيرا على صاحب اللقب السد برباعية دون رد أحرزها روجر "15د"، رودريجو "50د"، جابرييل بيريرا "د89"، أحمد الراوي "د93".

الشمال تمكن من تحقيق فوز مفاجئ بهدف يونس بلهنده "48د" على حساب الغرافة والذي كان يسعى للحصول على مقعد آسيوي بدوري أبطال آسيا بالموسم الجديد، العربي دفع بمعيذر للدرجة الثانية بعدما تغلب عليه برباعية مثابل ثلاثة أهداف.

قطر حقق فوزًا كبيرًا على حساب الدحيل بنتيجة 4-2 فيما حقق الأهلي الفوز على الوكرة بهدف نعيم السليتي، بينما إنتهت مواجهة المرخية وأم صلال بالتعادل بهدف لمثله.

المرخية صاحب المركز الحادي عشر سيواجه يوم 5 مايو باستاد الثمامة فريق الشحانية صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية في مباراة حسم البقاء أو الصعود لدوري نجوم قطر في مباراة واحدة فاصلة.

مباراة الدحيل وقطر

وفيما يلي ترتيب فرق دوري نجوم إكسبو "القطري" مع نهاية المسابقة:

1- السد 49 نقطة

2- الريان 47 نقطة

3- الغرافة 44 نقطة

4- الوكرة 38 نقطة

5- العربي 29 نقطة

6- الدحيل 28 نقطة

7- أم صلال 28 نقطة

8- قطر 25 نقطة

9- الشمال 25 نقطة

10- الأهلي 23 نقطة

11- المرخية 18 نقطة

12- معيذر 14 نقطة