نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا



يلتقى الفريق الكتالوني مع الخفافيش، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 29 أبريل 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، ب أو كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: بيدري، كريستنسين، جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيده 70 نقطة، فيما يمتلك فالنسيا في رصيده 47 نقطة تضعه في المركز الثامن.

