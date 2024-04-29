نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي وحقيقة معاقبته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا موقفه من احتفال مصطفى شلبي في مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يكشف حقيقة توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

قال المندوه عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مصطفى شلبي مضغوط منذ فترة وأصبح على أعصابه، وهو احتفل بطريقته بالهدف وكان مضغوط من قبل المباراة".

تابع: "لم نرى شيء من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات مفروضة على اللاعب".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمزالغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.