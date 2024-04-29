وجدي بوعزي: الترجي قادر على الفوز بإفريقيا وأنصح معلول بالبقاء مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وجدي بوعزي نجم الترجي التونسي السابق، أن مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يعتبر قمة عربية قوية خاصة أن الفريق تغير بشكل كبير بالفترة الأخيرة.

بوعزي: معلول أصبح من رموز الأهلي

أوضح عبر قناة “دي إم سي”: “الترجي لم يكن مرشحا للقلب ولكنه يظهر بنسخة جديدة بعد التعاقد مع الجهاز الفني الجديد الذي أعاد له توازنه من جديد”.

وأضاف: “الترجي يمر بفترة جيدة مما يجعل المواجهة قوية.. وقد قدم لقاء كبير أمام صن داونز ذهابا وايابا واستفاد من اللعب مساءا في الإياب.. حظوظ الترجي لا تقل عن الأهلي في الفوز باللقب”.

وأكمل: “الأهلي فريق كبير والترجي يعمل له حساب كبير واللعب أمامه أفضل لنا من مواجهة مازيمبي بسبب الأجواء وعلي معلول أصبح من رموز الأهلي وأصبح من أبنائه وهو أفضل محترف دخل مصر وانصحه بالاستمرار في الفريق لأنه أصبح من رموز النادي”.