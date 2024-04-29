نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان فريق توتنهام هوتسبير تلقى خسارة مدوية أمام نظيره فريق آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد في البريميرليج.

تشيلسي: 2 مايو

ليفربول 5 مايو

بيرنلي 11 مايو

مانشستر سيتي 14 مايو

شيفيلد يونايتد 19 مايو

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 60 نقطة.