نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات يوفنتوس المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعادل يوفنتوس وميلان سلبيا على ملعب أليانز الممتلئ على آخره في الدوري الإيطالي مع استمرار محاولات الفريقين حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة بينما ظل يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 65 نقطة بعد أن حسم إنتر ميلان القب الكالتشيو في الأسبوع الماضي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي..



- السبت 4 مايو 2024: روما ويوفنتوس الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- الأحد 12 مايو 2024: يوفنتوس وساليرنيتانا

- الأحد 19 مايو 2024: بولونيا ويوفنتوس

- الأحد 26 مايو 2024: يوفنتوس ومونزا