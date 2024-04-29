نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات أتلتيكو مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - احتفل الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بعيد ميلاده الـ 54 بعد الفوز الكبير على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 64 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.



بينما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 58 في المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا الذي يتصدره ريال مدريد بـرصيد 84 نقطة.



يتولى سيميوني قيادة أتلتيكو مدريد منذ عام 2011 قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني ولا يزال مستمرًا على مقعد القيادة الفنية بسبب الثقة المتبادلة مع إدارة النادي المدريدي.



قاد دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد في 676 مباراة، فاز في 399 مباراة وتعادل في 148 مباراة وخسر 129 مباراة.



سجل أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني 1150 هدفًا وإستقبلت شباكه 576 هدفًا.



حصد اتليتيكو مدريد 8 بطولات في عهد المدير الفني المخضرم دييجو سيميوني، وهي: الدوري الإسباني موسمي 2014 و2021 وكأس ملك إسبانيا 2013 والسوبر الإسباني 2014 والدوري الأوروبي 2012 و2018 والسوبر الأوروبي 2012 و2018.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني..



- السبت 4 مايو 2024: أتلتيكو مدريد وريال مايوركا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- الأحد 12 مايو 2024: أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو الساعة 5 وربع عصرا بتوقيت مصر

- الأربعاء 15 مايو 2024: أتلتيكو مدريد وخيتافي الساعة 11 مساء بتوقيت مصر

- الأحد 19 مايو 2024: أتلتيكو مدريد واوساسونا

- الأحد 26 مايو 2024: ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد