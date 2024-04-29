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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم، بوجود تطورات جديدة تتعلق بمستقبل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول.

عاجل.. ليفربول يحدد سعر محمد صلاح للفرق الراغبة في ضمه

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم القادم، مما يجعل صيف 2024 آخر فرصة للنادي لبيعه بمبلغ جيد.

ووفقًا لشبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، فإن ليفربول مستعد لاستقبال العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ليفربول حددت قيمة انتقال صلاح في نطاق يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

يحظى محمد صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، وخاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان نادي اتحاد جدة قد قدم عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض التخلي عن صلاح.

في تطور آخر، وقع خلاف بين محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب خلال مباراة ليفربول ووست هام، التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم السبت الماضي.