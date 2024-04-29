الشناوي أم شوبير؟ مفاجأة في حارس مرمى الأهلي أمام الترجي في نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا تلك التي تجمعه بنادي الترجي الرياضي التونسي.

مفاجأة في حارس مرمى الأهلي أمام الترجي في نهائي إفريقيا

وسبق وأن أكد مارسيل كولر عقب نهاية مباراة مازيمبي ان الوقت لا يزال مبكرًا من أجل حسم هوية حارس مرمى الفريق الأساسي أمام الترجي.

وأضاف:" شوبير يؤدي بشكل جيد مع الأهلي والشناوي يعود للتدريبات الجماعية عقب تعافيه من الاصابة في الكتف تلك التي ابعدته عن المشاركة في يناير الماضي.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن كولر لم يستقر حتى الآن على هوية الحارس الأساسي لكن تبقى كافة الاحتمالات مفتوحة خاصًة أن عودة الشناوي تجعله أقرب للمشاركة.

بينما يرى قطاع عريض من الجهاز الفني أن شوبير أحق بالمشاركة خاصًة أنه ظهر بصورة جيدة منذ اصابة الشناوي.