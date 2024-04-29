نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مصدر بالأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي": هذا هو حارس نهائي إفريقيا أمام الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الشناوي يرغب بالمشاركة وتألق شوبير يقف عائقًا

سيطرت عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية، على عقل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات الشناوي جاهزًا للمشاركة في المباريات، بل طلب من الجهاز الفني العودة لتشكيل الفريق للاستعداد للمشاركة في نهائي إفريقيا.

وقال مصدر في الأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي": “الشناوي أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بالفعل، ولكن لم يحسم أمر عودته للتشكيل الأساسي”.

شوبير حارس الأهلي أمام الترجي في نهائي إفريقيا

وتابع: “كولر لم يستقر بعد على اسم الحارس الأساسي في نهائي إفريقيا، ولكن مصطفى شوبير هو الأقرب لذلك”.

وتحدث مارسيل كولر عن تلك النقطة عقب نهاية مباراة مازيمبي، مؤكدًا أن الوقت لا يزال مبكرًا من أجل حسم هوية حارس مرمى الفريق الأساسي أمام الترجي.

خالد بيبو يوقع عقوبة مادية على ثنائي الأهلي

استقر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع عقوبة ثنائي الفريق، عقب الفوز ضد مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد ذهابًا وإيابًا.

وينوي خالد بيبو مدير الكرة، توقيع عقوبة مادية على الثنائى عمرو السولية وحسين الشحات لاعبى الفريق بعد اعتراضهما بشكل غير لائق خلال المباراة على الجهاز الفني، وهو ما لم ينل إعجاب مدير الكرة.