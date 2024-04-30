نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس شركة الأهلي: عبارة "مصلحة المنتخب أهم" حق يراد به باطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي عن الصدامات الأخيرة التي حدثت مع مواعيد مباريات منتخب مصر، والتي كانت سببا في إصابة العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ضغط المباريات.

- القيعي يهاجم منتخب مصر

وصرح عدلي القيعي عبر شاشة قناة الأهلي:" الأهلي شارك هذا الموسم في العديد مت البطولات المختلفه منها لعبت لأول مره ولم يكن لديه خيار الاعتذار عنها، مثل الدوري الإفريقي ونحتاج إلى تعديل نظام المسابقات".

وتابع:" الأهلي يتلقى عروض كثيرة للعب مباريات ودية في الخارج ولو شاركنا في مباراة واحدة كل شهر سنكون قادرين بسهولة على تغطية تكاليف الفريق الأول".

وواصل:" عبارة مصلحة المنتخب اهم هو وصف يراد به شئ أخر، لماذا يتم استدعاء لاعبين لمباراة ودية مع العلم ان تلك الأسماء لم تحصل على أي راحة بسبب ضغط المباريات".

وأشار:" المنتخب له أولوية في المباريات الرسمية أم الودية الهدف منها تجريب لاعبين جدد، وإذا تمسك المنتخب بحقه في استدعاء اللاعبين سيفتح الباب أمام الأندية للتمسك بحقها في عدم إرسال اللاعبين إلا في فترات الأجندة الدولية فقط".

