نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصد لقب الكالتشيو.. كم مباراة متبقية لـ إنتر ميلان ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، عدد المباريات المتبقية للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023-2024.

حقق إنتر ميلان الفوز على تورينو بنتيجة هدفين دون رد في لقائهما بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة 34 من السيري آ لموسم 2023-2024.

وبهذا الانتصار، يواصل إنتر ميلان تصدره للدوري برصيد 89 نقطة، في حين يظل تورينو عند 46 نقطة في المرتبة العاشرة.

احتفالات إنتر ميلان بعد التتويج بلقب الكالتشيو

احتشدت جماهير إنتر ميلان في شوارع ميلانو للاحتفال بتتويج فريقهم بطلًا للدوري الإيطالي، وذلك بعد الفوز الأخير على تورينو.

وقد قام لاعبو إنتر ميلان ومدربهم سيموني إنزاجي بجولة احتفالية في حافلة عبر شوارع المدينة، وسط حضور جماهيري غفير، احتفاءً باللقب العشرين في تاريخ النادي بالكالتشيو.

وفيما يلي جدول مباريات إنتر ميلان المتبقية في الدوري:



- السبت 4 مايو 2024: إنتر ميلان ضد ساسولو، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر.



- الأحد 12 مايو 2024: إنتر ميلان ضد فروسينوني.



- الأحد 19 مايو 2024: إنتر ميلان ضد لاتسيو.



- الأحد 26 مايو 2024: هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان.