نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها ضد روما.. مباريات يوفنتوس المتبقية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية المباريات المتبقية للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024.



انتزع يوفنتوس نقطة ثمينة في مباراته ضد ميلان على أرضية ملعب أليانز الذي شهد حضورًا جماهيريًا كاملًا، وذلك في إطار سعي كلا الفريقين لضمان مكانهما في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.



يحتل ميلان المرتبة الثانية بجدول الدوري بمجموع 70 نقطة، في حين يحافظ يوفنتوس على المركز الثالث برصيد 65 نقطة، عقب تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري في الأسبوع الفائت.



يقدم "دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات يوفنتوس القادمة في الدوري:



- السبت 4 مايو 2024: مواجهة بين روما ويوفنتوس، تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر.



- الأحد 12 مايو 2024: يستضيف يوفنتوس فريق ساليرنيتانا.



- الأحد 19 مايو 2024: يحل يوفنتوس ضيفًا على بولونيا.



- الأحد 26 مايو 2024: يستقبل يوفنتوس فريق مونزا في ختام مبارياته.