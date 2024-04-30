عاجل.. تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد في اللقاء الناري الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ أحداث مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، منجاي كيم، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتيسكا، لايمر، ليروي ساني.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر، جمال موسيالا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

