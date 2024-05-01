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أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل الإيجابي الذي حسم موقعة الذهاب بنتيجة 2-2.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر مايو الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهره ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ مساء الأربعاء المقبل، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.