موعد مباراة النصر والخليج اليوم في نصف نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مواجهة حاسمة أمام نظيره فريق الخليج؛ مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد الخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع نظيره فريق الخليج، في مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، وذالك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونجح فريق النصر في التأهل إلى نصف النهائي كأس الملك السعودي عقب الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي، بينما تأهل الخليج على حساب أبها بهدفين مقابل هدف.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الملك السعودي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط.