بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج في نصف نهائي كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن موعد مباراة النصر والخليج وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك في الموسم الحالي.

تقابل النصر والخليج في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي ونجح الأصفر في حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف.

وفاز النصر على نظيره الشباب في الدور ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل هدفين ليكون أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة في الموسم الحالي.

بينما صعد الخليج بصعوبة لهذا الدور بعد الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف ليكون بمثابة الحصان الأسود في الدور نصف النهائي من البطولة.

يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من المواجهة الأخرى ما بين الاتحاد والهلال.

موعد مباراة النصر والخليج في كأس الملك

من المقرر أن تقام مباراة النصر والخليج اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 على استاد الأول بارك وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة الملك في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الخليج في نصف نهائي كأس الملك

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: محمد آل فتيل – إيميريك لابورت – عبد الإله العمري

خط الوسط: سلطان الغنام – عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أليكس تيليس

خط الهجوم: أوتافيو – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن غريب