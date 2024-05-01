القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الواحد من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي بروسيا دورتموند وباريس سان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان اليوم

تقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

تُنقل وإذاعة مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD