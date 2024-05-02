الرياضة

ميدو: جوميز مرحب ببقاء هذا اللاعب مع الزمالك في الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على مستوى البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: جوميز متمسك بسامسون ويتحدث على أنه أفضل لاعب رقم 10 في الفريق".

وتابع: "هناك بوادر بأوامر من جوميز باستمرار سامسون مع الفريق ضمن المحترفين في الموسم القادم بعد فتح القيد بإذن الله".

وأكمل: "الزمالك بحاجة إلى سامسون، فقد ظهر بشكل جيد وتأقلم مع الدوري المصري، وكذلك كان ملتزمًا بعد كل الأحداث في التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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