نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: جوميز مرحب ببقاء هذا اللاعب مع الزمالك في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على مستوى البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: جوميز متمسك بسامسون ويتحدث على أنه أفضل لاعب رقم 10 في الفريق".

وتابع: "هناك بوادر بأوامر من جوميز باستمرار سامسون مع الفريق ضمن المحترفين في الموسم القادم بعد فتح القيد بإذن الله".

وأكمل: "الزمالك بحاجة إلى سامسون، فقد ظهر بشكل جيد وتأقلم مع الدوري المصري، وكذلك كان ملتزمًا بعد كل الأحداث في التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة".