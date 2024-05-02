نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسخة الصيني.. ميدو يصدم الأهلي والإسماعيلي بهذا التعليق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، المستوى الفني لمباراة الأهلي والإسماعيلي التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في الدوري المصري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

ميدو: شاهدنا النسخة الصيني من الأهلي والإسماعيلي

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "هذا ليس أداء الأهلي والإسماعيلي الذي تعودنا عليه في الزمن القديم".

وتابع: "الأهلي والإسماعيلي اليوم هي النسخة الصيني من الفريقين".

وأكمل: "لو تابعتم المباريات السابقة للأهلي والإسماعيلي أيام جيل محمد بركات ستعرفون السبب الذي جعلني أقول أن تلك النسخة هي الصيني من الفريقين".

وأتم: "هناك أخطاء فنية بالجملة في مباراة الاهلي والإسماعيلي من ناحية التمركز والضغط العالي والتمرير والاستحواذ، وهذا ليس أداء الثنائي الذي تعودنا عليه سابقًا".