نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من أفشة بعد عقوبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النادي الأهلي توقيع عقوبات مغلظة على بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بسبب الاعتراضات المنتشرة مؤخرًا تجاه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بسبب عدم الاعتماد على بعض اللاعبين من القوام الأساسي في المباريات الأخيرة.

وكان محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، أول اللاعبين الذي صدرت تجاهم عقوبات مضاعفة بسبب الاعتراض بشكل عنيف على بعض قرارات المدرب بشأن اختياراته.

كواليس أزمة أفشة

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" أفشة تقبل قرار كولر باستبعاده من مباراة الإسماعيلي بسبب اعترضه عليه، واللاعب يتمرن بقوة للمشاركة في مواجهة الجونة".

وواصل: "أسلوب أفشة عفوي جدًا ولم يخطئ، أو تحدث بطريقة غير لائقة مع كولر".

واختتم: "الكرة الآن في ملعب أفشة ويستطيع أن يعود إلى مكانه سريعًا مثلما فعل أحمد عبد القادر بعد أن كان مستبعدًا، والأن يواجه سوء حظ كبير بعد خروجه مصابا اليوم أمام الدراويش".