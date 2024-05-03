نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد مباريات اليوم الخامس لبطولة الدوري الممتاز للهوكي لتحديد بطل الدوري وممثل مصر في بطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف المدينة الرياضية ببورسعيد بطولة الدوري الممتاز (أ) لمنافسات الدورة السداسية للدوري الممتاز للهوكي لتحديد بطل الدوري وممثل مصر في بطولة إفريقيا.

موعد مباريات اليوم الخامس للبطولة

تواصل هذه البطولة اليوم الخامس على التوالي حيث يلتقي فريقي بورفؤاد والطائرات في الثانية ظهر اليوم الجمعة بينما يواجه فريق القناة نظيره فريق الشرطة في الرابعة عصرا على ملعب الهوكي بالمدينة.

موقف الفرق المشاركة في البطولة

يحتل فريق الشرقية المركز الأول برصيد 9 نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات فاز في 3 جولات ويأتي في المركز الثاني إيسترن برصيد 7 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فاز في مباراتان وتعادل في مباراة.

ويأتي بورفؤاد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما خاض 3مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة، يحتل الطائرات المركز الرابع برصيد 3نقاط، والشرطة المركز الخامس ثم يأتي القناة في المركز السادس

